Son Dakika Haberleri: Karla Mücadele Başarıyla Yürütüldü

Karla Mücadele Başarıyla Yürütüldü

1 saat önce

Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde etkili olan kar yağışı ile mücadelede çok sayıda ekiple gece boyunca küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Karla Mücadele Başarıyla Yürütüldü, System.String[]
Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde etkili olan kar yağışı ile mücadelede çok sayıda ekiple gece boyunca küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresi ile özellikle Kalıcı Konutlar Bölgesi ve Konuralp'te akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Fen İşleri, Zabıta, İtfaiye, Destek, Temizlik ve Su Kanalizasyon müdürlüğü ekiplerinin iş birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında ana arterler başta olmak üzere yaya kaldırımları ve işlek caddeler üzerinde kar küreme, tuzlama çalışmalarını başarıyla yürüttü. 100'den fazla yaya ve araçlı ekiple sürdürülen karla mücadele çalışmalarında vatandaşların mağdur olmamasına özen gösterildi. Aynı zamanda Beyaz Masa üzerinden yapılan ihbar ve talepleri değerlendiren ekipler vatandaşlardan büyük takdir topladı. Şehir merkezinde ve özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde kaldırımlardaki karları temizleyen ekipler mağduriyet yaşanmaması konusunda araçların ana yollar üzerine park edilmemesi konusunda da uyarıda bulundu. Yetkililer yaptıkları açıklamada belli aralıklarla etkisini artıran kar yağışı süresince çalışmalara devam edileceğini belirtti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

Konuralp, Düzce Belediyesi, Güncel
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