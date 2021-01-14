Karla mücadele başladı, çok sayıda personel iş başında - Son Dakika

Karla mücadele başladı, çok sayıda personel iş başında

SİVAS - Sivas etkili olan kar yağışı sonrası Sivas İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Müdürlüğü, 32 greyder, 24 yükleyici, 6 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon ve 26 servis kamyonu olmak üzere toplam 97 araç ve 67 personel ile canla başla kar temizliğine başladı.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sivas'ta dünden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmaların başladı. Kırsalda yaşayan vatandaşların sorunsuz bir kış mevsimi geçirmesini amaç edinen Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7 gün 24 saat karla mücadele çalışmalarında bulunurken, öncelik; hastalık, doğum, ölüm ve grup köy yollarına veriliyor. 32 greyder, 24 yükleyici, 6 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon ve 26 servis kamyonu olmak üzere toplam 97 araç ve 67 personel, 2020-2021 kış sezonunda Sivas il genelinde hummalı çalışmalar yürütüyor.

Asılsız ihbarlar çalışmaları aksatır

Bugün itibariyle 140 köye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamazken bu yolları açmak için çalışmalarını sürdüren Sivas İl Özel İdaresi ekipleri, çetin geçen kış şartlarında vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için durmaksızın çalışıyor. Asılsız ihbarlar ise karla mücadele ekiplerinin işini aksatıyor. Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilirken, bu tür davranışlar acil bir hastanın mağdur kalmasına da neden olabiliyor.