Son Dakika Haberleri: Karla Mücadele Çalışmaları

Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Merkez ilçede 3, Kelkit'te 2, Kürtün'de 5, Şiran'da 2 ve Torul ilçesinde 3 olmak üzere kentte 15 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Demirözü Köyü'nün yolunda çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki karla mücadele çalışmalarını sürdürerek köyün 2 gündür kapalı olan yolunu ulaşıma açtı.

Kış nüfusu 5 haneye inen 2 bin 200 rakımdaki köyde yaşayan vatandaşlar, yolun açılmasını sağlayan ilgililere ve ekiplere teşekkür etti.

Ekiplerin diğer kapalı köy yollarının açılması için çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Şiran, Kürtün, Kelkit, Gümüşhane, Güncel
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