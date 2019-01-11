Karla Mücadele Çalışmaları
1 saat önce
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Gümüşhane
'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Merkez
ilçede 3, Kelkit
'te 2, Kürtün
'de 5, Şiran
'da 2 ve Torul
ilçesinde 3 olmak üzere kentte 15 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı Demirözü
Köyü'nün yolunda çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki karla mücadele çalışmalarını sürdürerek köyün 2 gündür kapalı olan yolunu ulaşıma açtı.
Kış nüfusu 5 haneye inen 2 bin 200 rakımdaki köyde yaşayan vatandaşlar, yolun açılmasını sağlayan ilgililere ve ekiplere teşekkür etti.
Ekiplerin diğer kapalı köy yollarının açılması için çalışmaları sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:00 Kaynak: AA
Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı
Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba
5 Kişiyi Öldüren Sanık Mahkemede "Pişmanım" Dedi