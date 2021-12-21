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Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika

Karla Mücadele Çalışmaları

21.12.2021 09:57
Karla Mücadele Çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, özellikle yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayata olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi kar yağışının etkili olduğu noktalarda ulaşımın aksamaması için 24 saat aralıksız çalışıyor.

Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda kalan vatandaşların ve hastalarında imdadına yetişiyor. Battalgazi ilçesi Sincik Gülümuşağı ekibi tarafından kar yağışı nedeniyle kapalı olan Aksu mahallesinin yolu açılarak hastanın ambulansa ulaşması sağlandı.

Özellikle yağışların devam ettiği yüksek kesimlerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri gün içerisinde açmış oldukları yolları yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden açmak zorunda kalıyor. An itibariyle ekiplerin yoğun ve gayretli çalışmaları itibariyle Malatya genelinde kapıl mahalle yolu bulunmamaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika


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