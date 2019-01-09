Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
29 dakika önce
Kırklareli İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli
İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy
, Kofçaz
, Vize
, Pınarhisar
ilçeleri ile merkeze bağlı köy yollarındaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.
Bölgede şu anda kapalı köy yolunun bulunmadığını ifade eden Kuşoğlu, çalışmaların 24 saat esasına dayalı devam ettiğini belirtti.
Kuşoğlu, köy yollarında genişletme ve buzlanmalara karşı çalışmaların devam ettiğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:03 Kaynak: AA
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