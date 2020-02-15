Karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Karla mücadele çalışmaları devam ediyor

10 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı
Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'den "FETÖ'cüler ordudan neden tasfiye edilmedi?" eleştirisine yanıt İdlib'de son 3 ayda çatışmalar yüzünden 830 bin kişi yerinden edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı

Son Dakika Haberleri
08:50 Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti
08:48 Sevgililer Günü'nde eğlence mekanları doldu taştı
08:40 Şarkıcı Sıla Gençoğlu, rahatsızlandığı için Ankara konserini iptal etti
07:46 Babil'de sırlar çözüldü! Ayşe'nin polis olduğu ortaya çıktı
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 09:37:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]