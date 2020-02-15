Karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Karla mücadele çalışmaları devam ediyor
10 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:26 Kaynak: AA
Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
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