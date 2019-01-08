Son Dakika Haberleri: Karla Mücadele Çalışmaları Kesintisiz Sürüyor

Karla Mücadele Çalışmaları Kesintisiz Sürüyor

30 dakika önce

Karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyorMANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 7 köy yolu belediye tarafından kurulan 3 ayrı ekibin bütün gece çalışması sonrası açıldı.

Karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 7 köy yolu belediye tarafından kurulan 3 ayrı ekibin bütün gece çalışması sonrası açıldı. Ekipler yolların tekrar kapanmaması için bir yandan kar kürüme bir yandan da tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kar nedeniyle kapanan mahalle yollarını trafiğe açık tutmak için Sarıgöl Belediyesi tarafından kurulan üç ekip çalışmalarını gece-gündüz aralıksız devam ederek yolların açık kalmasını sağladı.
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk yaptığı açıklamada, "Yoğun kar özellikle kırsal mahallelerimizde etkili oldu. Sarıgöl'ün Yeniköy, Kahramanlar, Ziyanlar, Karacaali, Beyharmanı, Güneydamları ve Şeyhdavutlar mahallelerimizdeki yolların kar nedeniyle kapalı olduğunu öğrenir öğrenmez üç ayrı ekip kurarak 24 saat çalışma yapıp yollardaki karları temizledik. Temizleme çalışmasının ardından yollarda tuzlama yaparak kapanan yollar ulaşıma açılmış oldu. Ekiplerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Manisa, Kar, Sarıgöl, Yerel
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