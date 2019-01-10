Karla Mücadele Çalışmaları - Şırnak
1 saat önce
- Kar temizleme çalışmasından görüntüler Karla kaplı otomobillerden İş makinelerinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları Tuzlama çalışmasından detaylar Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Bahtiyar Tatar'ın konuşması ŞIRNAK - Şırnak Belediyesi ekipleri kent genelinde karla...
- Kar
temizleme çalışmasından görüntüler
Karla kaplı otomobillerden
İş makinelerinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları
Tuzlama çalışmasından detaylar Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Şefi Bahtiyar Tatar
'ın konuşması ŞIRNAK - Şırnak Belediyesi ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:10 Kaynak: AA
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