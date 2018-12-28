Son Dakika Haberleri: Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

59 dakika önce

Elazığ'da dün gün boyu etkili olan kar yağışının ardından Elazığ Belediyesi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, şehrin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor, System.String[]

Ekipler, şehrin yüksek kesimleri olan Harput ve Çayda Çıra mahalleleri başta olmak üzere şehir merkezi genelindeki ana arterler, bulvar ve caddelerde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta olmak üzere kaldırım, üstgeçit, otobüs durakları ve meydanlarda da çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, halkımızın zorunluluk dışında toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:22 Kaynak: Bültenler

Harput, Elazığ, Güncel
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