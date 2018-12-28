Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Ekipler, şehrin yüksek kesimleri olan Harput ve Çayda Çıra mahalleleri başta olmak üzere şehir merkezi genelindeki ana arterler, bulvar ve caddelerde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta olmak üzere kaldırım, üstgeçit, otobüs durakları ve meydanlarda da çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, halkımızın zorunluluk dışında toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.