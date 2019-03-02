Son Dakika Haberleri: Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

33 dakika önce

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bitlis'in Kavakbaşı beldesi ile il merkezi arasındaki ve Muş Hasköy - Kavakbaşı kara yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bitlis'in Kavakbaşı beldesi ile il merkezi arasındaki ve Muş Hasköy - Kavakbaşı kara yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşandı.

Kar ve tipi nedeniyle iki gündür kapalı olan Kavakbaşı-Bitlis ve Hasköy-Kavakbaşı kara yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Üç gün önce çığ düşmesi nedeniyle kapanan Van- Bahçesaray kara yolunda da karla mücadele çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.

Çığın düştüğü bölgelerde kar kalınlığının 10 metreyi bulması çalışmaları zorlaştırırken, yüksek kesimlerde olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Van- Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Van sınırlarındaki Güzeldere ile 2 bin 225 rakımlı Kurubaş geçitlerinde yol tuzlama ve genişletme çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar ve tipi nedeniyle kapanan 321 yerleşim biriminin yolunu açtı, yolu kapalı 132 yerleşim biriminde de çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:45 Kaynak: AA

Hasköy, Kavakbaşı, Bitlis, Kar, Güncel
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