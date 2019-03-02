Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Kar
yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bitlis
'in Kavakbaşı
beldesi ile il merkezi arasındaki ve Muş Hasköy
- Kavakbaşı kara yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşandı.
Kar ve tipi nedeniyle iki gündür kapalı olan Kavakbaşı-Bitlis ve Hasköy-Kavakbaşı kara yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Üç gün önce çığ düşmesi nedeniyle kapanan Van- Bahçesaray
kara yolunda da karla mücadele çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.
Çığın düştüğü bölgelerde kar kalınlığının 10 metreyi bulması çalışmaları zorlaştırırken, yüksek kesimlerde olumsuz hava etkisini sürdürüyor.
Tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Van- Hakkari
kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Van sınırlarındaki Güzeldere
ile 2 bin 225 rakımlı Kurubaş geçitlerinde yol tuzlama ve genişletme çalışmaları yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar ve tipi nedeniyle kapanan 321 yerleşim biriminin yolunu açtı, yolu kapalı 132 yerleşim biriminde de çalışmalar devam ediyor.