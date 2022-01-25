Üye Girişi
Karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

25.01.2022 18:37

İş makineleriyle yolların temizlenmesi Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in sahadaki personele ikramda bulunması Genel Sekreter Coşkun Alp'in açıklaması Orta ve Doğu Karadeniz'de 561 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyorORDU - Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533...

İş makineleriyle yolların temizlenmesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in sahadaki personele ikramda bulunması

Genel Sekreter Coşkun Alp'in açıklaması

Orta ve Doğu Karadeniz'de 561 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

ORDU - Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kentte kar nedeniyle kapanan 289 mahalle yolu ulaşıma açılırken, kalan 45 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
500

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Güzelliğiyle Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model Güzelliğiyle Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model         
18:27
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
18:27 Güzelliğiyle Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model
18:22 HDP'li 11 milletvekiline ait 13 fezleke TBMM'de
18:22 Restoran ve Ekrem İmamoğlu, gündemi altüst eden balıkçı ziyaretini doğruladı!
18:21 "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız
18:02 İstanbul'daki hakim ve savcılar, hava koşulları nedeniyle iki gün idari izinli sayılacak
18:00 Ahmet Çakar'dan gündem olacak yorumlar! Torrent'e yakıştırdığı meslek taraftardan destek gördü
17:55 Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında
17:47 Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 18:44:25. #1.13#
SON DAKİKA: Karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement