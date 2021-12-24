Karla Mücadele Çalışmaları Yakinen ve Anlık Olarak Takip Edilmektedir

Kış şartlarının ve kar yağışının etkisini göstermeye başladığı son günlerde yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, ilimiz genelindeki kar yağışı miktarları ve yol durumları, Valiliğimizin koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarımız tarafından yakinen ve anlık olarak takip edilmektedir. 22. 12. 2021 Çarşamba günü etkisini göstermeye başlayan kar yağışı da kurumlarımız tarafından yakinen takip edilmiş, gerekli tuzlama ve diğer çalışmalar yapılmış ve ilimizde genel hayatı etkileyen olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır.

19 Kasım 2021 tarihinde Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantılarında alınan kararlar neticesinde; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden ilan edilen hava durumuna göre ilgili kurumlarımız sorumluluk bölgelerinde tüm hazırlıklarını yaparak yaşanması muhtemel olumsuz durumlara karşı teyakkuz halindedirler.

Kurumlarımızca alınan tüm tedbir ve yürütülen çalışmaların yanı sıra; ilimizde 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanmak zorunlu olmakla birlikte, kazasız ve sorunsuz bir kış geçirilmesi amacıyla ticari olmayan hususi araçların da kış lastiği kullanmaları hayati önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.