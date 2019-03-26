Karla Mücadele Çalışmalarının Yapıldığı Sırada 5 Aracın Karıştığı Kazada Bir Vatandaş Otomobilin...

Karla mücadele çalışmalarının yapıldığı sırada 5 aracın karıştığı kazada bir vatandaş otomobilin altına kalmaktan son anda kurtulduVAN - Karayolları 11.

Karla mücadele çalışmalarının yapıldığı sırada 5 aracın karıştığı kazada bir vatandaş otomobilin altına kalmaktan son anda kurtuldu



VAN - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tipi ve fırtınadan dolayı kapanan Van-Bahçesaray karayolunu dün tek şeritten ulaşıma açarken, bugün ise yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların yapıldığı sırada 5 aracın karıştığı maddi hasarlı kazada bir vatandaş otomobilin altına kalmaktan son anda kurtuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan kar yağışı ve fırtına sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolu Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu dün öğlen saatlerinde açıldı. Yer yer 5 metreyi bulan kar yığınları, iş makinelerinin yardımıyla kaldırılıyor. Karayolları ekipleri bir yandan çalışmalarını yürütürken, bir yandan da yola hazırlık çıkan ve mahsur kalan sürücülerin imdadına yetişiyor. Yolun tek şeritten açılmasıyla yola çıkan sürücüler zaman zaman ekiplerin çalışmasını da aksatıyor. Çalışmaların yapıldığı sırada 5 aracın karıştığı maddi hasarlı kazada bir vatandaş otomobilin altına kalmaktan son anda kurtuldu. Meydana gelen maddi hasarlı kazada 5 araçta ise maddi hasar meydana geldi.

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