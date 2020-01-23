Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı - Son Dakika

Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı

6 saat önce

ÇORUM'da, sürücüsünün karla mücadele çalışması yaptığı greyder, kontrolden çıkarak devrildi.

Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı, System.String[]

ÇORUM'da, sürücüsünün karla mücadele çalışması yaptığı greyder, kontrolden çıkarak devrildi. Greyderin kabininde sıkışan muhtar Kenan Kümbet (55) hayatını kaybetti, 2 operatör yaralandı.

?Kaza, öğlenden sonra, merkeze bağlı Atçalı köyünde meydana geldi. Köyde karla mücadele çalışması yapan Murat Şahin'in kullandığı İl Özel İdaresi'ne ait greyder, eğimli yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, greyderdeki kabinde bulunan köy muhtarı Kenan Kümbet ve operatörler Murat Şahin ile Mertcan Üçtepe, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, muhtar Kenan Kümbet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan greyder operatörleri, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kümbet'in cansız bedeni, iş makinesiyle itfaiye ekiplerince greyderin altından çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.


Murat Şahin, Kümbet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu
Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:19:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]