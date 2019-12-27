Karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu - Son Dakika
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Karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan Kadı Köyü'nde ateşi yükselen 4 yaşındaki Eylül ve 3 yaşındaki kardeşi Ayvaz Fidan, ekiplerin 3 saat süren çabaları sonunda evinden alınarak, hastaneye ulaştırılabildi.

Karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan Kadı Köyü'nde ateşi yükselen 4 yaşındaki Eylül ve 3 yaşındaki kardeşi Ayvaz Fidan, ekiplerin 3 saat süren çabaları sonunda evinden alınarak, hastaneye ulaştırılabildi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafede bulunan ve yolu kar nedeniyle kapalı olan Kadı Köyü'nde yaşayan Eylül ve Ayvaz Fidan'ın rahatsızlanması üzerine aileleri 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Ancak sağlık ekipleri, kardan kapalı olan ve yoğun tipi yaşanan yolu aşıp, köye ulaşamadı. Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler, yolu açıp hasta kardeşlere ulaşmak için çalışma başlattı. 3 saat süren çalışmalar sonunda köye ulaşılarak  Eylül ve Ayvaz kardeşler, ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yüksekova, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:37 Kaynak: DHA
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