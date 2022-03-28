Karla mücadele ekipleri aç kalan tilkileri unutmadı - Son Dakika
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Karla mücadele ekipleri aç kalan tilkileri unutmadı

28.03.2022 11:01

Ardahan'da görevli Karayolları personeli, karla kaplı arazilerde yiyecek bulamayan tilkileri beslemeyi unutmuyor.

Ardahan'da görevli Karayolları personeli, karla kaplı arazilerde yiyecek bulamayan tilkileri beslemeyi unutmuyor.

Yüksek rakımlı Ardahan-Şavşat kara yolundaki Karayolları 183. Şube Şefliği Bakımevi'nde görevli personel, kar ve tipinin etkili olduğu bugünlerde yoğun mesai yapıyor.

Karla kaplı arazilerde yiyecek bulamayan yaban hayvanlarını da ihmal etmeyen ekipler, karınlarını doyurmak için bakımevi yakınlarına gelen tilkilerle ekmeğini bölüşüyor.

Bölgede ulaşımın aksamaması için yoğun çalışan ekiplerin yiyecek vermesi dolayısıyla bakımevi civarına gelen tilkilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Karayolları personeli Fatih Kardeş, AA muhabirine, kış boyunca en çok karla mücadele verilen yollardan birinde çalıştıklarını söyledi.

Bu görevlerinin yanı sıra doğal yaşama da destek verdiklerini ifade eden Kardeş, şöyle konuştu:

"Karayolları olarak 7-24 saat esasına göre çalışıyoruz. Özellikle yolumuz kışın çok kar alıyor ve biz de aralıksız çalışma yapıyoruz. Karla mücadele çalışmaları yaparken vatandaşımızın can ve mal güvenliği için mücadele ediyoruz. Bunun yanı sıra çevremizde yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları da besliyoruz, besledikçe mutlu oluyoruz. Bunlar da bizim beslediğimiz tilkilerimiz. Bizim için bunların yaşaması önemli olduğu için biz de onları besleyerek destek veriyoruz."

"Bize düşen, onları korumak ve yaşatmak"

Kardeş, ekmeklerini bölüştükleri tilkilerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Acıktıklarında pencerenin önüne gelirler. İlk günlerde bir iki taneydi ancak şu an 8-9 tilkiye kadar çıktı. Yeter ki sayıları artsın. Bize düşen, onları korumak ve yaşatmak. Onlar artıkça biz de mutlu oluyoruz çünkü bulunduğumuz nokta 2 bin 470 rakımlı olması dolayısıyla hayvanların yem bulması çok zor. Karlarlar eriyene kadar onlara bakacağız." diye konuştu.

Karla mücadele ekipleri aç kalan tilkileri unutmadı
Karla mücadele ekipleri aç kalan tilkileri unutmadı
Karla mücadele ekipleri aç kalan tilkileri unutmadı

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Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla mücadele ekipleri aç kalan tilkileri unutmadı - Son Dakika


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