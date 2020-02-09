Karla mücadele ekipleri, astım hastasına 4 saatte ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla mücadele ekipleri, astım hastasına 4 saatte ulaştı - Son Dakika

Karla mücadele ekipleri, astım hastasına 4 saatte ulaştı

6 saat önce

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde yaşayan, astım hastası Şehriban Yıldırım (60), 4 saatte kendisine ulaşan karla mücadele ve sağlık ekiplerince alınıp, hastaneye götürüldü.

Karla mücadele ekipleri, astım hastasına 4 saatte ulaştı, System.String[]

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde yaşayan, astım hastası Şehriban Yıldırım (60), 4 saatte kendisine ulaşan karla mücadele ve sağlık ekiplerince alınıp, hastaneye götürüldü.

İpekyolu ilçesinin Karpuzalan Mahallesi'nde oturan Şehriban Yıldırım, astım hastalığı nedeniyle aniden rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Yoğun kar yağışı yüzünden mahalleye ulaşamayan sağlık görevlileri de karla mücadele ekiplerine haber verdi. Bölgede kısa sürede çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu sağlık ekipleriyle mahalleye ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan Şehriban Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Karla mücadele ekipleri, ayrıca Özalp ilçesinin Kırkçalı, Aşağı Akgülle, Seydibey, Bağrıaçık mahalleleri ile Saray ilçesine  bağlı Şemsettin Bey ve Hacıkışlak mahallelerinde farklı sağlık sorunları olanlara da sağlık ekiplerinin ulaşmasını sağladı.


Şehriban Yıldırım, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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