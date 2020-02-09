Karla mücadele ekipleri ayağına kaynar su dökülen çocuk için seferber oldu - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla mücadele ekipleri ayağına kaynar su dökülen çocuk için seferber oldu - SİVAS - Son Dakika

Karla mücadele ekipleri ayağına kaynar su dökülen çocuk için seferber oldu - SİVAS

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde ayağına kaynar su dökülen çocuk, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde ayağına kaynar su dökülen çocuk, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kızılören köyünde yaşayan 4 yaşındaki Adem Üçpınar'ın ayağına kaynar su döküldü.

Üçpınar'ın ailesinin bilgi vermesinin ardından, köye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansın, kardan yolu kapanan köye ulaşamaması üzerine, Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kapanan köy yolu açıldı.

Ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karla mücadele ekipleri ayağına kaynar su dökülen çocuk için seferber oldu - SİVAS

Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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