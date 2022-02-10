Üye Girişi
Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor - Son Dakika

Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor

10.02.2022 10:53
Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin zorlu şartlarına rağmen köylerde vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin zorlu şartlarına rağmen köylerde vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 50 iş makinesi ve 75 personelle sorumluluk bölgelerinde kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde ve dağların dik yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen çalışma yürüten ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanması için metrelerce karın bulunduğu alanlarda fedakarca çalışıyor.

Merkeze bağlı Çalıdüzü köyü yolunda devam eden çalışmaları inceleyen merkez şantiye şefi Nail Aşit, gazetecilere, karla mücadele ekipleriyle 7 gün 24 saat sahada olduklarını söyledi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı köy yollarını birkaç kez açmak zorunda kaldıklarını anlatan Aşit, şöyle konuştu:

"Birim amirlerimiz ve arkadaşlarımızla, vatandaşımızın rahatlıkla seyahat etmelerini ve ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz. Bu yüzden büyük fedakarlıkla sahada çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklarından uzakta, bazen evlerine günlerce gidemiyorlar. Bu da vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri içindir. Gece gündüz vatandaşımızın hizmetindeyiz."

Bugüne bölgeye yaklaşık 4,5-5 metre kar yağdığını belirten Aşit, "Çok zor bir iklimde yaşıyoruz. Karın başkenti Bitlis'tir. Hem doğa hem de karla mücadele ediyoruz. Karla mücadele büyük emek istiyor. Yolu geçebilmek çok büyük bir maharet. Operatörlerimiz yıllardır bu işi yaptıkları için onlara sıradan bir iş gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor
Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor
Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor
Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor

YORUMLAR
500

Bitlis, Aşit, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
10:54 İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
10:43 İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?
10:31 Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü
10:28 Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu
10:26 Falyalı nasıl suikaste uğradı: Şoförü yolda bozulan araç için durunca, kurşunlar yağmur gibi üstlerine yağdı!
10:25 Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:14:00. #1.12#
SON DAKİKA: Karla mücadele ekipleri Bitlis'te kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement