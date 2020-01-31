Karla mücadele ekipleri diyaliz hastası için seferber oldu - Son Dakika

Muş'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan 70 yaşındaki diyaliz hastası, İl Özel İdaresi ekiplerinin 8 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kente 58 kilometre mesafedeki Alagün köyünde diyalize girmesi gereken Mehmet Ali Şener'i almaya giden servis aracı, tipinin etkili olduğu bölgede kara saplandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, aracı kurtardı.

Daha sonra köyün yolunu açan ekipler, 8 saat süren zorlu çalışmayla Şeker'i evinden alarak Muş Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanın oğlu Eyüp Şener, babasının diyalize girmesi gerektiğini belirterek, "Saat 06.00'dan bu yana servisimiz yolda. Aracın kara saplanmasından dolayı gelememişler. İl Özel İdaresi ekiplerinden Allah razı olsun." dedi.

İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın ise dün geceden bu yana kentte yoğun karın etkili olduğunu, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok yolun kapandığını dile getirdi.