Karla mücadele ekipleri Erzurum'da gece gündüz mesaide - Son Dakika

Erzurum'da 6 gündür aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yakutiye Belediyesinde görevli 200'ün üzerinde personel, çok sayıda iş makinesi ile sorumluk alanındaki 44 mahalle, cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçelerde kar küreme çalışması yapıyor.

Çalışmalarını gece saatlerinde de vardiya şeklinde yürüten ekipler, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yoğun mesai yapıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, karla mücadelede ekiplerinin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Ekiplerin vardiya halinde greyder, kepçe, eder, kamyon ve tuzlama araçlarıyla ilçe sınırlarındaki cadde ve sokaklarda Büyükşehir Belediyesiyle koordine halinde kar temizliği yürüttüğünü ifade eden Uçar, vatandaşları çatılardaki buz sarkıtlarına karşı uyardı.