Karla Mücadele Ekipleri Hastaları Kurtarma ve Karla Mücadele Çalışmalarını Aralıksız Şekilde Devam...

Karla mücadele ekipleri hastaları kurtarma ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettiriyor Ağrı'nın Şahinbey mezrasında doğum hastası olan Müslüme Altınparmak için 4 saatlik zorlu bir çalışma yaptı.

Karla mücadele ekipleri hastaları kurtarma ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettiriyor

Ağrı'nın Şahinbey mezrasında doğum hastası olan Müslüme Altınparmak için 4 saatlik zorlu bir çalışma yaptı.

-Çatak'ın Narlı Mahallesi'nde de doğum yapan Hatun Naz rahatsızlandı.Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile hasta kadın ve bebeği sağlık ekiplerine ulaştırıldı.



VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki hasta kurtarma ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan hastaları kurtarma ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettiriyor. Ekipler, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak Mahallesi Şahinbey mezrasında doğum hastası olan Müslüme Altınparmak için 4 saatlik zorlu bir çalışma yaptı. Yolu açan karla mücadele ekipleri, sağlık ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı. Düşük yaptığı belirlenen hasta, Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatak'ın Narlı Mahallesi'nde de doğum yapan Hatun Naz rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, tipiden dolayı mahalleye ulaşamayınca devreye karla mücadele ekipleri girdi. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile hasta kadın ve bebeği sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Öte yandan, Gevaş ilçesine bağlı Daldere-Anaköy-Töreli grup yolu, İpekyolu ilçesi Gövelek Mahalle yolu, Bahçesaray Özbeyli mezra yolu ile Başkale hudut yolları tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yemeklerini kar üzerinde yiyerek çalışmalarını sürdürdü.

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