Karla mücadele ekipleri iş başında - Son Dakika
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Karla mücadele ekipleri iş başında

21 dakika önce

Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası harekete geçen Ardahan Belediyesi ekipleri günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması başlattı.

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Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası harekete geçen Ardahan Belediyesi ekipleri günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması başlattı.


Ana ve ara arterler, kaldırım ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, temizliğin ardından tuzlama çalışması yapmayı da ihmal etmedi.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Faruk Demir: "Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için azami gayreti gösteriyoruz. Kar yağışının ardından temizlik ekiplerimiz kar küreme çalışması başlattı. Ardından buzlanmalara karşı ana arterler ve rampalı yollara, araçların kayarak trafiği olumsuz etkilemesinin önüne geçebilmek için tuzlama ve kumlama çalışmaları başlattık." dedi. - ARDAHAN

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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