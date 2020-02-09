Karla mücadele ekipleri, kalp hastası kadın için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla mücadele ekipleri, kalp hastası kadın için seferber oldu - Son Dakika

Karla mücadele ekipleri, kalp hastası kadın için seferber oldu

6 saat önce

BİTLİS'te, kar yağışıyla yolu kapanan Yalnızçamlar köyünde rahatsızlanan kalp hastası Gülan Sarıdağ (67), 4 saatte kendisine ulaşan karla mücadele ve sağlık ekiplerince alınıp, hastaneye götürüldü.

Karla mücadele ekipleri, kalp hastası kadın için seferber oldu, System.String[]

BİTLİS'te, kar yağışıyla yolu kapanan Yalnızçamlar köyünde rahatsızlanan kalp hastası Gülan Sarıdağ (67), 4 saatte kendisine ulaşan karla mücadele ve sağlık ekiplerince alınıp, hastaneye götürüldü.

Bitlis merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Yalnızçamlar köyünde oturan Gülan Sarıdağ, aniden rahatsızlandı. Kalp hastası Sarıdağ'ın yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Sağlık ekipleri, köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapanması sonucu hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulunduğu yolu açmak için çalışmalara başladı. 4 saatlik çalışma sonrası ekipler, köye ulaştı. Sağlık görevlileri, evinde ilk müdahaleyi yaptığı Sarıdağ'ı ambulansa taşıdı. Gülan Sarıdağ, karla mücadele ve sağlık ekiplerince alınıp, hastaneye götürüldü.

Abdurrahim Sarıdağ, "Eşim kalbinden rahatsız. 112'yi aradım, durumu anlattım. Köyün yol durumunu sordular. Ben de 'kapalı' dedim. Onlar da yolumuzu açtırdılar. Yol açıldıktan sonra eşimi hastaneye götürdük" dedi.

İl Özel İdaresi personeli Caner Cayhan ise kendilerine gelen ihbar üzerine bölgeye giderek, köy yolunu 4 saat süren çalışma sonucu açtıklarını belirtti.


Acil Servis, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı
Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 01:04:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla mücadele ekipleri, kalp hastası kadın için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]