Karla mücadele ekipleri, köy yollarında zorlu kış mesaisinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla mücadele ekipleri, köy yollarında zorlu kış mesaisinde - Son Dakika

Karla mücadele ekipleri, köy yollarında zorlu kış mesaisinde

6 saat önce

Kars'ta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor.

Kars'ta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

İki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle Kars'taki birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

112 Acil Servisine yapılan ihbarlar doğrultusunda kapanan yolları açan ekipler, sağlık görevlilerinin köylere ulaşarak hastalara müdahale edilmesini sağladı.

Kars'taki 382 köy yolunda karla mücadele eden ekipler, özverili çalışmalarıyla yöre halkının takdirini kazandı.

Yalçınlar köyü muhtarı Tekin Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kars İl Özel İdaresi ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Kar yağdığında hemen yolları açıyorlar. Ne zaman arasak hemen geliyorlar. Yollarımız sabah kapanmıştı ekipler hemen gelip açtı." dedi.

Bulanık köyü muhtarı Engin Kumaş, yollar açıldığında hastaları güvenli şekilde hastaneye götürebildiklerini belirterek bu konuda özveriyle çalışan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Köylülerden Cengiz Subaşı da yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin zorlu şartlarda görev yaptığını vurguladı.

Karla mücadele ekipleri, köy yollarında zorlu kış mesaisinde

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs karantina merkezinde bir kamu görevlisi ölü bulundu
Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi Endonezya'da, Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi yarın başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:46:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla mücadele ekipleri, köy yollarında zorlu kış mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]