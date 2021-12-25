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Karla mücadele ekipleri omuzu kırılan çoban için seferber oldular - Son Dakika

Karla mücadele ekipleri omuzu kırılan çoban için seferber oldular

25.12.2021 20:48

Karla mücadele ekipleri omuzu kırılan çoban için seferber oldular Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gürpınar ilçesinde omuzu kırılan çoban için seferber oldu.

Karla mücadele ekipleri omuzu kırılan çoban için seferber oldular

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gürpınar ilçesinde omuzu kırılan çoban için seferber oldu. 6 saatlik yoğun çalışmayla kapalı mahalle yolunu temizleyen ekipler, ambulansın çobana ulaşmasını sağladı.

Gürpınar ilçesinin Örmeli Mahallesi Elemek mezrasında koyunlarına yem verdiği sırada ayağı kayarak düşen 43 yaşındaki çoban Celalettin Çeçen'in omuzu kırıldı. Yaşanan kaza sonrası Çeçen'in yakınları 112 acil sağlık hizmetleri hattına bildirimde bulundu. Bölgede kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyemeyen 112 sağlık ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Yer yer çığların da düştüğü yolda iş makineleri öncülüğünde ilerleyen sağlık ekipleri, yaklaşık 6 saat süren zorlu çalışmanın ardından mezraya ulaştı.

İlk müdahalesi evinde yapılan çobanın sol omuzunda kırık oluştuğu belirlendi. Omuzunu hareket ettiremeyen hasta ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması için ambulansa alınarak Gürpınar Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kendisini kurtarmaya gelen Van Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür eden çoban Celalettin Çeçen, "Burada çobanlık yapıyorum. Sabah saatlerinde koyunların otunu verirken buzlanmadan dolayı ayağım kaydı ve düştüm. Omuzumda platin var. Düşmenin etkisiyle platin omuzuma zarar verdi. 112'yi aradık. Yollar kapalı olduğu için belediye ekipleriyle birlikte geldiler. Beni hastaneye götürecekler. Herkese çok teşekkür ederim Allah razı olsun" dedi.

Sağlık personeli Yakup Yılmaz ise sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine düşen ihbar üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Bize Gürpınar ilçesi Örmeli Mahallesi Elemek mezrasında bir düşme vakası olduğu bildirildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi birimimiz tarafından yolun kapalı olduğu bilgisi verildi. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesinden yardım talep ettik. Sağ olsunlar hızlıca bize ulaştılar. Yolda defalarca ambulansımız karda kalmasına rağmen ekipler bizleri kurtarıp, hastaya ulaşmamızı sağladı. Yaklaşık 6 saat sonra hastamıza ulaştık. Hastamız, ev işlerini yaparken tökezlemeye bağlı olarak düşmüş ve omuzunda sıkınlar mevcut. Hastamıza ilk müdahalesini yaptık. Ancak ileri tetkik ve görüntüleme için ilçe hastanesine naklini gerçekleştiriyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasta Çoban, Gürpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karla mücadele ekipleri omuzu kırılan çoban için seferber oldular
Karla mücadele ekipleri omuzu kırılan çoban için seferber oldular
Karla mücadele ekipleri omuzu kırılan çoban için seferber oldular

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Büyükşehir Belediyesi, kar, 112, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla mücadele ekipleri omuzu kırılan çoban için seferber oldular - Son Dakika


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