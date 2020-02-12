Karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcıyor - Son Dakika

Kar yağışı başladığı ilk andan itibaren hızla sahaya çıkan ve şehrin dört bir yanında görev yapan Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, şehir içi ulaşımda sorun yaşanmaması için büyük mücadele veriyor. Gerçekleşen çalışmalar sonucu şehir içi ulaşımı sağlayan ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar kar kürüme araçları ile baştan aşağı temizleniyor.



Karla mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda personel, kar kürüme, tuzlama ve iş makinesi ile şehrin çeşitli mahallelerinde kar temizliği yapan belediye ekipleri, sabah saatlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Bu bölgede oturan vatandaşların yanı sıra işyeri sahibi esnafların, araç sürücülerinin ve üniversite öğrencilerinin ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hem yollarda hem de yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.



Üniversite içerisinde de kar temizliği yapan ekipler, karla temizliği çalışmalarının gün boyu çeşitli mahallelerde sürdürecek. - NEVŞEHİR