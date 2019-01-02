Karla Mücadele Ekiplerimiz Görev Başında
55 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
7/24 görev başında olan ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara da anında müdahale ediyor. Soma ilçesinde hastaya müdahale etmek isteyen bir ambulansa yol açan ekipler, Demirci ilçesinde de yolda kalan bir hemodiyaliz servis aracını kurtardı.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Manisa'da hayatı olumsuz etkilememesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda il genelinde tüm planlamasını yapan Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 7/24 göreve hazır.Kar yağışının etkili olduğu bölgelere hızla müdahale eden Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve günlük hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir," Manisa'mızın yüksek bölgeleri ve bazı ilçelerimizde de etkisini gösteren kar yağışından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerimiz, teyakkuz halinde bulunmakta. Ekiplerimiz yolların trafiğe kapanmaması adına özveriyle çalışıyor "dedi.
Anında müdahale ediyor
Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yaşanabilecek olumsuz durumlara karşıda anında müdahalede bulunduklarını belirten Demir," Bu kapsamda ekiplerimiz, Soma ilçesinde hastaya müdahale etmek isteyen bir ambulansa yol açarken Demirci ilçesinde de yolda kalan bir hemodiyaliz servis aracını kurtardı" ifadelerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:59 Kaynak: Bültenler
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