Son Dakika Haberleri: Karla Mücadele Havadan Görüntülendi

Karla Mücadele Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Karla mücadele havadan görüntülendiERZİNCAN - Erzincan'da hafta boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından Erzincan İl Özel İdare ekipleri kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla mücadele havadan görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da hafta boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından Erzincan İl Özel İdare ekipleri kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, ilçelerin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü, yolları kapattı. Merkez ve ilçelere bağlı toplamda 110 köy yolu tamamen ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerinin kapanan köy yollarını açmak için başlattığı çalışmalar havadan görüntülendi.
Öte yandan kapalı olduğunu belirttikleri yolları ekipler tarafından açılan köy sakinleri ise yollarının açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:41 Kaynak: İHA

Erzincan, Kar, 3. Sayfa, Güncel
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