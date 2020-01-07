Karla mücadele hız kesmiyor - Son Dakika
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Karla mücadele hız kesmiyor

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, karla mücadele çalışmaları çerçevesinde 5 ilçede kapanan 34 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, karla mücadele çalışmaları çerçevesinde 5 ilçede kapanan 34 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.


Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 146 araç ve 403 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 34 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan İnegöl'de 14, Keles'te 4, Kestel'de 3, Orhaneli'nde 2 ve Büyükorhan'da 11 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
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