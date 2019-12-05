Karla Mücadele için İl Özel İdaresi hazırlıklarını tamamladı

İlçelere bağlı köy yollarının kapanmaması için ise geç saatlere kadar çalışmaların yapıldığı il genelinde olumsuzluk bulunmuyor. - KIRŞEHİR

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir 'i dün öğle saatlerinden itibaren etkisi altına soğuk havanın yer yer kar yağışına dönüşmesinin ardından İl Özel İdare ekipleri, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

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