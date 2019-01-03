Son Dakika Haberleri: Karla Mücadele İçin Seferber Oluyorlar

Karla Mücadele İçin Seferber Oluyorlar

1 saat önce

Sivas kırsalında karla mücadele çalışmaları 119 araç ve 213 personelle yürütülüyor.

Karla Mücadele İçin Seferber Oluyorlar, System.String[]
Sivas kırsalında karla mücadele çalışmaları 119 araç ve 213 personelle yürütülüyor.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının açılması için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.

Sivas İl Özel İdaresi, karla mücadele çalışmalarını 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplamda 119 araç ve 213 personel ile yürütüyor.

Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik veriliyor. Ekipler birçok olaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor.

Karla mücadele ekipleri bugüne kadar bin 457 köy ve mezranın yolunu ulaşıma açtı.

Köy yollarında yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yeniboğazkesen köy muhtarı Hasan Uslu, "Her zaman olduğu gibi Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için büyük özveri gösteriyor. Bizleri mağdur durumda bırakmıyor. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, ulaşımın daha rahat ve kolay yapılabilmesi için hizmetlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Karla mücadele ekipleri, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile il merkezi arasında kayakseverlerin yollarda sıkıntı yaşamaması için tuzlama çalışması da yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Kar, Sivas, Güncel
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