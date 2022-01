Karla mücadele personelinden aç kalan hayvanlar için anlamlı çağrı - Son Dakika

Karla mücadele personelinden aç kalan hayvanlar için anlamlı çağrı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de karla mücadele eden Karayollarında görevli bir personel, aç kalan hayvanlar için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Çağrı üzerine Karayolları ekiplerine teslim edilen yiyecekler, doğadaki hayvanlar için bırakıldı.

Kırıkkale Karayolları 44. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, şehirler arası ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları Şefliğinde görevli Ramazan Bedir, doğadaki hayvanların aç kalmaması için sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenerek, kar küreme çalışmaları sırasında karşılaştıkları hayvanlarla yem bırakabileceğini söyledi.

"Hayvanlar yola iniyor, çok sık karşılaşıyoruz"

Bedir, yaptığı paylaşımda, "Edindiğimiz tecrübe şu, tabi yol açmadan başka. Her taraf kapalı her yer bembeyaz karla çevrili. Bunun için doğada yaşayan hayvanlar yollara iniyor. Çok görüyoruz çok sık karşılaşıyoruz. Aç kalıyorlar. Şöyle bir şey düşündüm. Hayvan severler doğayı sevenler olarak herkesin en azından bu karla mücadele adı altında mücadele eden arabalara birer torba hayvan maması verseler, emin olun ulaşılamayacak yer yok. Araçların tamamı her yere gidebiliyor. En azından hayvanlara katkımız olabilir. Doğa tamamıyla bembeyaz bu bölgelerde" diyerek çağrıda bulundu.

Doğadaki hayvanlar için yapılan bu anlamlı çağrıya kayıtsız kalmayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ve Yahşihan Belediyesi, Bedir'e yem ve mama desteğinde bulundu. Yiyecekler karla mücadele eden ekiplere teslim edildi. Karla mücadele eden Karayolları ekipleri tarafından hayvanlar beslendi.