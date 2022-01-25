Karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Kilis'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Güneşli bir havaya uyanan vatandaşlar, iş yerlerinin önündeki karları ve buzları temizlerken, belediye ekipleri de caddelerde tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinden sonra Kilis'in kuzey kesimlerinde görülecek karın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.