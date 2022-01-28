Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı 1300 personel, 500 araçla kent merkezini kardan temizlemek ve kırsal mahallelerin yollarını açık tutmak için mesai yapıyor.

Ekipler kaldırım ve caddelerde çalışmalarını sürdürürken, temizlenen karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyor.

Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyeleri de kar temizleme çalışmasına kendi bölgelerinde destek veriyor.

Kale ilçesinde ise Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, kırsal mahallelerde enerji kesintisi yaşanmaması için zorlu şartlarda görev yapmaya ve elektrik arızalarını gidermeye devam ediyor.

Çanakçı, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Akça ve Akuşağı mahallelerinde kopan hatları onarmak için harekete geçen görevliler, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazide araçlarla ilerleyemeyince zaman zaman 2-3 kilometre yürüyerek bölgeye ulaşıyor.

Fırat EDAŞ İlçe Şefi Selçuk Erdemir, dağlık bölgede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sisteme çok sayıda arıza düştüğünü, zor şartlarda da olsa vatandaşlara enerji verdikten sonra bütün yorgunluklarının geçtiğini söyledi.

Adıyaman

Adıyaman'da, İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar da iş yerleri ve evlerinin çatılarında biriken karları temizliyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş kent merkezinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı devam ediyor.

Ulaşım sorunu yaşanmayan kentte, Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, yollarda biriken karları temizlerken, olası kar yağışına yönelik de hazırlık yapıyor.