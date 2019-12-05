Son Dakika › Güncel › Karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreni - Son Dakika
Karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreni
6 saat önce
Makine ve ekipmanlardan görüntü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun toplantıdan detay görüntüleri Kurdele kesilmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel...
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:11 Kaynak: AA
Makine ve ekipmanlardan görüntü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun toplantıdan detay görüntüleri
Kurdele kesilmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun makine ve ekipmanları incelemesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın araç kullanması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2019'da alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım törenine katıldı.
YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür