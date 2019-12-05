Son Dakika Haberleri: Karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreni
Son Dakika Güncel Karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreni - Son Dakika

Karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreni

6 saat önce

Makine ve ekipmanlardan görüntü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun toplantıdan detay görüntüleri Kurdele kesilmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel...

Makine ve ekipmanlardan görüntü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun toplantıdan detay görüntüleri

Kurdele kesilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun makine ve ekipmanları incelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın araç kullanması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2019'da alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım törenine katıldı.

Karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreni

Mehmet Cahit Turhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:11 Kaynak: AA
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