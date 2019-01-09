Karla Mücadele Yapan Personele, Başkan Seçen'den Baklava

Kar yağışının aralıksız devam ettiği Nevşehir şehir merkezindetrafik akışının düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla ana yollar başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokak aralarında kar temizliği yapan Nevşehir Belediyesi ekipleri, kar mesaisini gece de sürdürdü.

Kar mücadelesi yapan ekiplerin mola verdiği Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde çay içerek dinlenenişçilere Başkan Seçen tarafından hazırlatılan baklava ikram edildi. Karla mücadele ekipleri, kendilerine yapılan bu jestten dolayı Belediye Başkanı Atilla Seçen'e teşekkür ettiler.

Nevşehir Belediyesi ekipleri, kar ile mücadelesini ,sabahın erken saatlerine kadar sürdürecek.