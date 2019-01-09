Karla Mücadele Yapan Personele, Başkan Seçen'den Baklava
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi tarafından bu sabah 05.00 sıralarında başlayan ve gece boyunca da devam eden karla mücadele çalışmalarına katılan ekiplere Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından hazırlatılan baklava ikram edildi.
Kar yağışının aralıksız devam ettiği Nevşehir şehir merkezindetrafik akışının düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla ana yollar başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokak aralarında kar temizliği yapan Nevşehir Belediyesi ekipleri, kar mesaisini gece de sürdürdü.
Kar mücadelesi yapan ekiplerin mola verdiği Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde çay içerek dinlenenişçilere Başkan Seçen tarafından hazırlatılan baklava ikram edildi. Karla mücadele ekipleri, kendilerine yapılan bu jestten dolayı Belediye Başkanı Atilla Seçen'e teşekkür ettiler.
Nevşehir Belediyesi ekipleri, kar ile mücadelesini ,sabahın erken saatlerine kadar sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:52 Kaynak: Bültenler
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