Karla mücadelede 200'den fazla personel çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla mücadelede 200'den fazla personel çalıştı - Son Dakika

Karla mücadelede 200'den fazla personel çalıştı

7 saat önce

Düzce Belediyesi hafta sonu etkili olan kar yağışına karşı mücadelede tüm saha personeli ile çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürdü.

Karla mücadelede 200'den fazla personel çalıştı, System.String[]

Düzce Belediyesi hafta sonu etkili olan kar yağışına karşı mücadelede tüm saha personeli ile çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürdü. Bahçeşehir ve kent merkezi arasında ulaşımı sorunsuz sağlamaya çalışan ekipler, bölgelerde oluşturulan toplanma merkezlerinden her 30 dakikada bir otobüs kaldırdı.


Düzce hafta sonu boyunca aralıksız devam eden kar yağışından nasibini aldı. Düzce Belediyesinden çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Bilgilerde "Konuralp ve özellikle Bahçeşehir genelinde etkili olan kar yağışının etkili olduğu ilk anlardan itibaren Düzce Belediyesinde kurulan Kriz Masasında ekipler belirlenerek görev dağılımı yapıldı. Temizlik İşleri, Park Bahçe, Fen İşleri, Destek, Zabıta, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesindeki saha ekiplerinin vardiyalı olarak 24 saat aralıksız çalışma yaptığı Bahçeşehir bağlantı yolunda 4 adet kar küreme aracı, 2 adet greyder, 4 adet jcb, Konuralp, Düzce Üniversitesi Hastanesi, Akçakoca Yolu ve Şehir Merkezi ulaşım akslarının sorunsuz şekilde işlemesi için ise 2 adet kar küreme aracı, 4 adet jcb, 1 ünimork, 2 adet kar küreme aracı ve jcb ile müdahalede bulundu. Yine kent merkezi, Bahçeşehir ve Konuralp ana noktalarında kaldırımların temizliği için 150 kişilik yaya ekip kuruldu. Kaldırım temizliğinin yanı sıra toplu ulaşım sisteminin de sorunsuz şekilde işlemesi için tüm önlemleri alan Ulaştırma Müdürlüğüne bağlı ekipler Bahçeşehir ile kent merkezinde yolların açık tutulması, hizmetlerin aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüslerin ulaşım sağlayamadığı yerlere minibüslerle ulaşarak ana arterlerdeki otobüslere aktarma yaptı. Toplanma merkezlerinden alınan vatandaşlar gitmek istedikleri noktalara sonsuz şekilde ulaştırıldı. Öte yandan Düzce Valiliği kararıyla okulların tatil edilmesini fırsat bilen yaya ekipler şehir merkezi ve çevresindeki okulların bahçelerinde de kar küreme çalışması yaptı" denildi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir, Konuralp, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor
'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:23:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla mücadelede 200'den fazla personel çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]