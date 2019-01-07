Karla Mücadelede 7/24 Hizmet
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kula ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Manisa
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kula
ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. 7/24 görev başında olan ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara da anında müdahale ediyor.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Manisa'da hayatı olumsuz etkilememesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda Kula ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgelere hızla müdahale eden Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Kula ilçemizde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için teyakkuz halindeyiz" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:32 Kaynak: İHA
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