Karla mücadelede İnönü'deki muhtarlar da iş başında - Son Dakika
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Karla mücadelede İnönü'deki muhtarlar da iş başında

7 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı dolayısı ile muhtarlar belediye ile birlikte karla mücadele çalışmalarına destek veriyor.

Karla mücadelede İnönü'deki muhtarlar da iş başında, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçesinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı dolayısı ile muhtarlar belediye ile birlikte karla mücadele çalışmalarına destek veriyor.


İnönü Belediyesi tarafından önceki yıllarda başlatılan uygulama ile ilçedeki tüm muhtarlıklara temin edilen kar küreme aparatları sayesinde ilçe mahalle muhtarları kar yağışından dolayı karla mücadele çalışmalarında belediyeye yardımcı olmaya devam ediyorlar.


Konuyla ilgili konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Muhtarlarımızın bu duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı bu zor günde yardımlarını esirgemedikleri ve belediyemize destek verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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