Karla Mücadelede Yoğun Mesai
51 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 219 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 219 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor. Kar
yağışı kent merkezinde de etkisini göstermeye başlarken Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında gece boyunca kardan kapanan 219 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan
'da 39, Gemlik
'te 4, Gürsu
'da 2, Harmancık
'ta 4, İnegöl
'de 54, Karacabey
'de 2, Keles
'te 36, Kestel
'de 9, Nilüfer'de 11, Orhaneli
'de 40, Osmangazi
'de 6 ve Yenişehir
'de 12 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:49 Kaynak: İHA
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