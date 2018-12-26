Son Dakika Haberleri: Karla Mücadelede Yoğun Mesai

Karla Mücadelede Yoğun Mesai

51 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 219 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 219 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Kar yağışı kent merkezinde de etkisini göstermeye başlarken Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında gece boyunca kardan kapanan 219 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan'da 39, Gemlik'te 4, Gürsu'da 2, Harmancık'ta 4, İnegöl'de 54, Karacabey'de 2, Keles'te 36, Kestel'de 9, Nilüfer'de 11, Orhaneli'de 40, Osmangazi'de 6 ve Yenişehir'de 12 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:49 Kaynak: İHA

Kar, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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