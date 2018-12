Karla Mücadelenin Gizli Kahramanları Görev Başında

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de kar yağdığında köy yollarını açmak için zorlu arazi şartları ve hava koşullarında ilk önce onlar harekete geçiyor. Kar ve dondurucu havada zorlu arazi şartlarında grayder operatörleri yol açmak için gece gündüz çalışıyor.



İhlas Haber Ajansı (İHA) Giresun İl Özel İdaresi'ne bağlı 'Karla mücadelenin gizli kahramanları' olarak bilinen greyder operatörlerinin kar temizliği ve yol açma çalışmalarını takip etti.



24 saat esasına göre çalışarak etkili olan kar yağışları sonrası kapalı olan köy ve mahalle yollarına anında müdahale eden ekiplerin önceliği hastalar ve öğrencilerden oluşuyor. Yol açma ve temizleme çalışması yapan greyder operatörü Harun Topçu, görevlerinin bilincinde olduklarını ve her koşulda hizmet için çalıştıklarını söyledi.



Çalışma alanların hep zor yerler olduğunu ama bunu severek yatıklarını kaydeden Topçu, "Hava şartları malum, belli zamanlarda kar yağıyor sahil kısmında pek olmuyor fakat yüksek kesimlerde yağıyor. Çalışma saatlerinde hep dağlara tırmanmak zorundayız. Karadeniz'in normal şartları zaten dağlık, sürekli zirvelerdeyiz. Hastalarımız oluyor onlar için hareket ediyoruz, hayvanlar kalıyor onları kurtarmaya gidiyoruz" dedi.



Önceliklerinin hastalar ve öğrenciler olduğunu belirten Harun Topçu, "Karın yağış durumuna bağlı olarak günlük bir ekip ortalama 3-4 köy yolu açabiliyoruz. Genel olarak önceliğimiz hastalar, öğrenciler, cenazeler sonrasında ise normal mahalle yollarını açıyoruz. Şu an okul zamanı olduğu için öncelikle öğrencilerin yolunu açıyoruz. Bizim amacımız, görevimiz kar yere düştüğü an onu yerden alıp atmak 7 gün 24 saat bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Karla kaplı yolu greyderle açan operatörün ardı sıra onu takip ederek her an yaşanabilecek bir olumsuzluğa müdahale etmek için tetikte olan Özel İdare çalışanı Hüseyin Alioğlu ise ihtiyaç halinde her durumda çalıştıklarını kaydetti. Alioğlu, çalıştıkları işin amacı olarak gecelerini gündüzlerine katarak hizmet verdiklerini ifade ederek, "Şu an için bölgemizde yoğun kar yağışı var. Yaklaşık yarım metreye yakın bir kar kitlesi var önümüzde. Giresun İl Özel İdaresi olarak köylerimizde yoğun olarak çalışıyoruz. Bizim buradaki görevimiz ise greyderi takip etmek. İhtiyaç halinde aracımızla beraber sürekli olarak takip ediyoruz. Bizim için gecesi gündüzü yok sonuçta bu bir hizmet hazır kıta bekliyoruz ve çalışıyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

