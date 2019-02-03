Son Dakika Haberleri: Karla Mücadelenin Görünmeyen Kahramanları

Karla Mücadelenin Görünmeyen Kahramanları

15 dakika önce

Bitlis Belediyesine bağlı araç bakım ve onarım merkezinde çalışan işçiler, karla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi için dondurucu soğuklarda araçların bakım ve onarımını yapıyor.

Karla Mücadelenin Görünmeyen Kahramanları, System.String[]
Bitlis Belediyesine bağlı araç bakım ve onarım merkezinde çalışan işçiler, karla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi için dondurucu soğuklarda araçların bakım ve onarımını yapıyor.

Karla mücadele ekipleri, kış mevsiminin sert geçtiği Bitlis'te gece gündüz demeden yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

Bitlis Belediyesine bağlı araç bakım ve onarım merkezinde çalışan işçiler ise karla mücadelede kullanılan 32 iş makinesinin bakım ve onarımını yapıyor.

İş makinelerinin kopan zincirleri tamir ederek dondurucu soğukta takan işçiler, gece de geç saatlere kadar tamirhanede karla mücadelenin tamamlanmasını bekliyor.

"Araçların zincirleri kopuyor, arızalar oluşuyor"

Belediye tamirhanesinde 30 yıldır çalışan Sabri Yalı, yaptığı açıklamada, belediye bünyesindeki tüm araçların bakım ve tamirlerini yaptıklarını söyledi.

Kış şartlarının bölgede çok ağır olduğunu vurgulayan Yalı, şöyle konuştu:

"Kışın kar fazla. Sürekli araçların zincirleri kopuyor, arızalar oluşuyor. Tüm zorluklara rağmen araçları tamir edip işe gönderiyoruz. Arkadaşlarla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan bu kışı da atlatacağız. Operatörlerimiz gece de çalıştıkları için bizler de gece gündüz burada bekliyoruz. Araçlar arıza verdiğinde operatörlerimiz beklemesin diye hemen kepçeye müdahale ediyoruz."

Kepçe operatörü Özgür Güleran ise bu yıl kar yağışının geçen yıla göre fazla olduğunu ifade ederek, "Hizmet alanında zincirlerimiz kaynak yapılıyor, araçlarımız tamir ediliyor. Kepçemiz bir yerde arıza verdiğinde ekipler hemen geliyor. Arıza ve onarımlarını yaptıktan sonra tekrar işe devam ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Araç, Bitlis, Güncel
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