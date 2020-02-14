Karla mücadelenin kahramanları 2 ayda binlerce kilometre yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla mücadelenin kahramanları 2 ayda binlerce kilometre yol açtı - Son Dakika

Karla mücadelenin kahramanları 2 ayda binlerce kilometre yol açtı

12 dakika önce

Karla mücadelede ağır koşullarda çalışan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 2 ayda yaptığı yol açma çalışması 13 bin 748 kilometreyi bularak Erzurum-İstanbul arasındaki kara yolu mesafesini katladı.

Karla mücadelede ağır koşullarda çalışan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 2 ayda yaptığı yol açma çalışması 13 bin 748 kilometreyi bularak Erzurum-İstanbul arasındaki kara yolu mesafesini katladı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentte, Büyükşehir Belediyesince karla mücadele çalışmalarına 100 milyon liralık bütçe ayrıldı. Kırsalda yaşayanların mağdur olmaması için kapanan mahalle yollarında kış boyu çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle zaman zaman aynı yolu günde 6 kez ulaşıma açmak zorunda kalıyor. Şehir merkezinde aksaklık yaşanmaması için 7/24 esasıyla çalışan ekipler, kamyonlarla her gün tonlarca karı şehir dışına taşıyor.

"7 gün, 24 saat, 3 vardiya şeklinde aralıksız kar temizliyorlar"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla mücadele için 50 kişilik özel ekip kurduklarını söyledi. Sorumluluk alanlarındaki 25 bin kilometrelik alanda kar temizleme çalışmalarının azimle sürdürüldüğünü ifade eden Sekmen, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ana arterler başta olmak üzere mahalle yollarının kardan temizlenmesi için arkadaşlarımız kendi bölgelerinde özveriyle çalışıyor. Ekipler, 7 gün 24 saat, 3 vardiya şeklinde aralıksız kar temizliyor." dedi.

Sekmen, bugüne kadar açılan yolların kilometre hesaplamasının da yapıldığını ve ortaya çıkan rakamların küçümsenmeyeceğini vurguladı. Kırsaldan şehir merkezine ulaşımda aksama olmamasına gayret ettiklerini belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"1500 personel ve bin araçla bütün şehrin yollarını açık tutmaya çalışıyoruz. Özellikle kent merkezindeki ana arterleri ulaşıma hazır tutuyoruz. Kar timleri oluşturulan farklı bölgelerde planlanmış vaziyette hazır kıta bekliyor ve her ekip kendi bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürekli bölgede kar yağışının devam ettiğini göz önüne alırsak 25 bin kilometrekare olan arazimizde açmamız gereken yol ağımız 6 bin kilometrenin üstünde. Bu yol ağını dikkate alırsanız İstanbul-Erzurum arasının 6 katına çıkıyor."

"100 milyon liralık bütçenin büyük bölümü yakıt için kullanılıyor"

Sekmen, karla mücadele kapsamında her ilçede en az 4 iş makinesinin aktif bulunduğunu anlattı. Kar timlerinin görev alanlarında özel kıyafetlerle çalıştığını dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Kara kışın çetin geçtiği şehrimizde bir yandan kar temizliyoruz bir yandan biriktirdiğimiz karları şehrin dışına taşıyoruz. Kar temizleme için ayırdığımız 100 milyon liralık bütçenin büyük bölümü yakıt için kullanılıyor. İş makineleri küçümsenmeyecek miktarda yakıt harcıyor. Bu soğuk şartlarda çalışan kardeşlerimizin kıyafetleri de bizim için önemli çünkü onları soğuktan da korumamız gerekiyor."

Karla mücadelenin kahramanları 2 ayda binlerce kilometre yol açtı

Mehmet Sekmen, İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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