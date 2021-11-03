Üye Girişi
Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman - Son Dakika

Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman

03.11.2021 13:11
Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman

Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipmanULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanlığı'nca, 2021-2022 karla mücadele sezonunda 352 yeni makine ve ekipmanın hizmete alımı yapıldı.

Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman

ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanlığı'nca, 2021-2022 karla mücadele sezonunda 352 yeni makine ve ekipmanın hizmete alımı yapıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bu yıl sonu itibarıyla makine parkımızın yaklaşık yüzde 41'ini yeniledik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde, 2021- 2022 sezonunda karla mücadelede kullanılacak 352 yeni makine ve ekipmanın hizmete alım törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün filosunu güçlendirerek, çetin kış şartlarında milletin sevdiklerinden ayrı kalmaması, ulaşımının aksamaması için hazırlıkları titizlikle yürüttüklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranının yüzde 57'den yüzde 21'e indirildiğini, yılsonu itibarıyla makine parkının yaklaşık yüzde 41'ini yenilediklerini belirtti.

'YÜZDE 82'Sİ YERLİ İMALAT'Karaismailoğlu, 2021 yılında da 240 milyon lira bedel ile 317'si makine ve ekipmanlı makine, 35'i ekipman olmak üzere toplam 352 adet makine ve ekipmanı karayollarına kazandırdıklarını vurguladı. Karaismailoğlu, "Bunların içinde 80 adet N2 sınıfı kamyonet, 4X2 50 tane kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 adet 6x4 damperli kamyon, 5 çekici kamyon, 5 süpürme kamyonu, 1 kendi yürür mıcır serici gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yaklaşık 197 milyon liralık kısmı yani yüzde 82'si yerli imalattır. Bu alımlarla makine parkının yenileme değeri yaklaşık 676 milyon dolar, Türk parası ile 6 milyar 388 milyon liradır. Böylece kurumumuz 5 bin 297 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 456 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir" dedi. '7-24 KAR VE BUZLA MÜCADELE ÇALIŞMASI SÜRECEK'Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, her zaman olduğu gibi bu kış mevsiminde de vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için 7 gün 24 saat çalışacağını ve bu çalışmaların yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezinde 12 bin 645 personel ile sürdürüleceğini vurguladı. Karaismailoğlu, "Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 538 bin 321 ton tuz, 339 bin 848 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin 1 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldı" diye konuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karla Mücadele Merkezi'nde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yolların anlık trafik monitörler üzerinden takip edildiğini ifade eden Karaismailoğlu, kameralar vasıtası ile hava ve yol durumunun her daim izlendiğini aktardı.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Şifanur SANSAR/ANKARA, -


Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman
Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman
Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman
Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman
Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman
Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman
Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adil Karaismailoğlu, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor 12:44 Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu 12:24 Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu
Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi 11:59 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı 11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan 11:13 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi

Son Dakika Haberleri
13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın
12:46 Japonya spikerin zor anları
12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
Galatasaray, Petrila'yı kadrosuna katıyor! Maliyeti de yaşı da çok uygun Galatasaray, Petrila'yı kadrosuna katıyor! Maliyeti de yaşı da çok uygun         
13:15
Japonya spikerin zor anları Japonya spikerin zor anları         
12:46
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı         
11:57
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 13:23:19. #1.12#
SON DAKİKA: Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement