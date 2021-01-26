Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti - Son Dakika

Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti

26.01.2021 13:11

Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti Kerem Ali Yaylasında kış güneşinin kartpostallık gün batımı Havadan çekilen seyrine doyumsuz manzara izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kerem Ali Yaylasında kar yağışı sonrasında gün batımı...

Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti

Kerem Ali Yaylasında kış güneşinin kartpostallık gün batımı

Havadan çekilen seyrine doyumsuz manzara izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kerem Ali Yaylasında kar yağışı sonrasında gün batımı ile birlikte oluşan eşsiz manzara izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gün batımı ile birlikte kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yayla havadan da görüntülendi.

Dağ yürüyüşü, kampçılık, izcilik, dağcılık gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan Kerem Ali Yaylası geçtiğimiz günlerde beyaz gelinliğini giydi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ve zirvesi 1450 rakıma ulaşan yaylanın her bir noktası ayrı ayrı kartpostallık bir manzaraya sahne oldu. Karla örtülü yaylada kış güneşinin batışı ile oluşan eşsiz güzellik drone ile havadan da görüntülendi. Kızıla bürünen gökyüzü karlarla kaplı yaylayı adeta bir film platosuna çevirirken, seyrine doyumsuz görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Dört mevsim insanlarımız ziyaret ediyor

Sakarya'nın en kısa zamanda, en yükseğe çıkılan Kerem Ali Yaylası'nın dört mevsim ayrı güzellikler sunduğunu aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "En çabuk en yükseğe çıkılan zirvesi 1450 rakımlı Kerem Ali Yaylasındayız. Burası Güzlek, Yeniköy, Hasanbey, Pazarköy, Alaağaç Mahallelerimizin yaylası. Türkiye'nin her yerinden insanların yaz-kış, 4 mevsim ziyaret ettikleri bir yaylamız. 4 mevsim farklı güzellikler sunan ve Akyazımız'da kartpostallık görüntüler oluşturan Kerem Ali Yaylasındayız. İhlas Kuzuluk Kaplıcalarında kalanlar başta olmak üzere, diğer vatandaşlarımızın da sık sık gelip ziyaret ettiği bu güzellikleri bizlere bahşeden Cenabı Allah'a şükürler olsun. Akyazı'nın hatta Sakarya'nın en kısa zamanda, en yükseğe çıkılan noktası burası" dedi.

Doğası ile harika bir yer

Normalde mahallenin nüfusunun 500 olduğunu ancak gelen ziyaretçiler ile birlikte zaman zaman bu nüfusun 2 binlere kadar ulaştığını ifade eden Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı, "Bizim mahallemizin nüfusu 500 civarında ama yaz aylarında tatilcilerin de gelmesi ile birlikte 2 bini buluyor. Genellikle yazın daha kalabalık oluyor. 2014 yılından sonra Kerem Ali'ye baya bir ağırlık verdik belediyemiz ile beraber. Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu, yollarımız uygun değildi ve şuanda hepsi yapıldı. Hafta sonları kamp yapanların ve turistlerin gelmesi ile birlikte yoğunluk oluşuyor yaylamızda. Kerem Ali Türbemiz var zirvede yaklaşık 1450 rakımlı hem oraya ziyarete geliyorlar, hem Kerem Ali gölümüz var oraya geliyorlar. Doğası ile harika bir yer ve merkeze çok yakın bir yayla. Kar başladığından beri belediye ekiplerimiz ile beraber mahallemizin yolunu açtık. Pandemiden dolayı aile ve çocukların stres atması içinde bir aktivite oldu" diye konuştu.

Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti
Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti
Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti
Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti

Sakarya, Akyazı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı "O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı Türkiye'nin gururu tabancalar Amerika'da satışa çıkıyor
Kadınların vazgeçemediği topuk ayakkabılar 'doğurganlık' mesajı mı veriyor? Bilim dünyası son noktayı koydu Kadınların vazgeçemediği topuk ayakkabılar 'doğurganlık' mesajı mı veriyor? Bilim dünyası son noktayı koydu         
13:37
Uludağ'da parti görüntüleriyle büyük tepki çeken tesis kapatılıyor Uludağ'da parti görüntüleriyle büyük tepki çeken tesis kapatılıyor         
13:09
Otelin 8. katından düşerek can veren genç kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı Otelin 8. katından düşerek can veren genç kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
12:48
İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı         
12:41
Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor         
12:09
Üst geçitte intihara kalkışan kadın, itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü Üst geçitte intihara kalkışan kadın, itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü         
11:39
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında         
11:32
THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu         
11:13
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 13:58:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei