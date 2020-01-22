Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Mirzah, taburcu oldu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, kar topu oynarken, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan 2'nci sınıf öğrencisi Mirzah Tunç Kösem (8), 11 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Karnesini öğretmeninin hastaneye getirerek kendisine verdiğini belirten Kösem, "Arkadaşlarımla birlikte almak isterdim" dedi.

Kentte, 10 Ocak Cuma günü, okullarının bahçesinde kar topu oynadıkları sırada vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan Mirzah Tunç Kösem, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden pazartesi günü taburcu edildi. Mirzah Tunç Kösem, okul bahçesindeki basketbol sahalarının bulunduğu yerde kar topu oynadıktan sonra sınıfa çıkarken, ayaklarında kaşıntı başladığını anlattı. Kösem, "Oyun oynadıktan sonra teneffüs bitti ve sınıfa çıkarken, ayaklarımda kaşınma hissettim. O kaşınmanın ardından paçalarımı sıvadım. Çorabımın arasında yaraya bakmaya çalıştım ve kahverengi bir şey gördüm. Çok kötü bir şeyse hava alsın, istedim. Daha sonra çorabımı çıkardım ve büyük bir yara izi gördüm. Daha sonra derse öğretmenimiz geldi ve ona gösterdim. Öğretmenim de annemi aradı ve annemle hastaneye gittik. Korkmadım yaraları gördüğümde fakat ağladım. Ayaklarımda ağrı olmadı fakat yağlanma gibi kaygan bir şey vardı. Parmağımla yaraya dokunduğumda kayıyordu" diye konuştu.

'KARNEMİ ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE ALMAK İSTERDİM'

Yarıyıl tatili öncesi karnesini öğretmeninin hastaneye getirerek, kendisine verdiğini söyleyen Mirzah Tunç Kösem, "Karnemi arkadaşlarımla birlikte almak isterdim. Çok üzüldüm. Sınıfta olsaydım, bu olayın hiç yaşanmaması daha iyi olurdu. Ama nasipmiş işte" dedi.

Öte yandan kar topu oynarken, vücutlarında yanma hisseden 9 çocuktan bir diğerinin de AFSÜ Hastanesi'nde tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.