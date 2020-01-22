Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan 2 çocuktan biri ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan 2 çocuktan biri ameliyat edildi - Son Dakika

Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan 2 çocuktan biri ameliyat edildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadıkları sırada vücutlarında tahrişler oluştuğu için hastanede tedavi gören 2 öğrenciden biri ameliyat edilerek ayağından alınan dokular, tahrişli bölgelerine nakledildi.

Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan 2 çocuktan biri ameliyat edildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadıkları sırada vücutlarında tahrişler oluştuğu için hastanede tedavi gören 2 öğrenciden biri ameliyat edilerek ayağından alınan dokular, tahrişli bölgelerine nakledildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisinde tedavisi devam eden çocuklardan Berat Sardoğan, iki gün önce ameliyata alındı.

Ayaklarından alınan dokular, tahriş olan bölgelere nakledilen Sardoğan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Berat Sardoğan'ın annesi Medine Sardoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun vücudunda oluşan tahrişlerden dolayı iki haftadır hastanede tedavi gördüğünü, zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun pazartesi günü hastanede ameliyat edildiğini anlatan anne Sardoğan, "Oğlum, okulun bahçesindeki su birikintisinin içerisine düşmüş. Gerçekten vücudundaki lekeler çok kötüydü. Ağrısı da çoktu. Hastanede, doktorlar oğlumun ayaklarından alınacak dokularla ameliyat edilmesine karar verdi. Pazartesi günü ameliyatımız yapıldı. Ayaklarından alınan doku, tahriş olan bölgeye nakledildi. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Şu anda oğlumun vücudu sarılı, cuma günü açılacak. Ondan sonra tekrar kontrol edilecek." diye konuştu.

Tedavisi tamamlanan Mirzah Tunç Kösem ise pazartesi günü taburcu edildi.

Mirzah Tunç Kösem'in annesi Fatma Kösem, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Doktorların, tedavinin yaklaşık 3 ay süreceğini söylediğini belirten anne Kösem, oğlunun eski haline döneceğine inandıklarını dile getirdi.

Öte yandan hastanede olduğu için cuma günü karnesini alamayan Mirzah Kösem, evine ziyarete gelen okul müdürü ve sınıf öğretmeninden karnesini aldı.

Olay


Atatürk İlkokulu öğrencileri, 10 Ocak'ta teneffüslerde bahçede kar topu oynamış, okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından koyu renkli tahriş lekeleri tespit edilmişti. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen çocukların birçoğu taburcu edilmişti.


AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesinden su ve toprak numuneleri almış, herhangi bir bulguya rastlanılmayan numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'da Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına gönderilmişti.

Afyon, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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