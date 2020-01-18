Karla oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 çocuğa doku nakli yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 çocuğa doku nakli yapılacak - Son Dakika

Karla oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 çocuğa doku nakli yapılacak

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan halen hastanede tedavi altında tutulan 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılacak.

Karla oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 çocuğa doku nakli yapılacak, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan halen hastanede tedavi altında tutulan 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılacak. Ameliyatta, çocukların kendi vücutlarından alınacak dokular, yanık olan bölegelere nakledilecek.

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) sürüyor.

İKİ AYRI TEST YAPILDI

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi. Valilik ayrıca adli ve idari soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü de öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alıp, yanığa neden olan maddenin tespiti için laboratuvar incelemesi başlattı. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ile bina içinde, KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ya da radyolojik bir madde olup olmadığının belirlenmesi için 2 ayrı test yaptı. Yapılan testlerde kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanmadı.

HİZMETLİYE EL ARABASIYLA TUZ BIRAKILDI

Afyonkarahisar Belediyesi de yaptığı açıklamada, okul idaresi bilgisi dahilinde en son 8 Ocak'ta okul bahçesinde kar temizleme çalışması yapıldığını, bu çalışmanın kepçe ve kürekle gerçekleştirildiğini, tuzlama, solüsyon ve kumlama çalışması yapılmadığını ve okul idaresinin bilgisi dahilinde hizmetli personele 1 el arabası tuz bırakıldığını bildirdi.

ÖRNEKLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Araştırmalar sürerken, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, kendi ekipleri tarafından alınan numuneler ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince alınan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderdi. Numuneler ve örnekler, Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'nde incelenecek.

ÇOCUKLARA CERRAHİ MÜDAHALE YAPILACAK

AFSÜ Hastanesi'nde tedavisi süren 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılacağı bildirildi. Birinin kalça, diğerinin ayak bileklerinde ciddi yanıklar bulunan çocukların önümüzdeki hafta ameliyat edileceği öğrenildi. Ameliyatla, çocukların kendi vücutlarından alınan dokular, yanık olan bölgelere nakledilecek.

Öte yandan 2 çocuğun, hastanede olmaktan sıkıldıkları, ailelerinin soğuk nedeniyle dışarı çıkmalarına izin vermediği öğrenildi. Ayrıca ailelerin, Ankara'dan gelecek rapor doğrultusunda hukuki mücadele başlatacakları ifade edildi.


Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:17 Kaynak: DHA
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