Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor - Son Dakika

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

47 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadığı iddia edilen 9 öğrenci, vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan siyah tahriş lekelerinden dolayı hastanelere başvurdu.

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadığı iddia edilen 9 öğrenci, vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan siyah tahriş lekelerinden dolayı hastanelere başvurdu.

İddiaya göre, Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu öğrencileri, teneffüslerde bahçede kar topu oynadı. Okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından siyah tahriş lekeleri tespit edildi.

Bunun üzerine ailelerinin çeşitli hastanelere götürdüğü çocuklar, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Bir ailenin şikayeti üzerine ise polis ekipleri, AFAD ile birlikte okul binası ve bahçesinde incelemede bulundu. AFAD yetkilileri, hastanedeki çocukların elbiselerinde, okul bahçesi ve binasında cihazlarla kimyasal madde ölçümü yaptı. Ölçümlerde herhangi kimyasal bulguya rastlanılmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Dumlupınar, Afyon, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
02:46 Ankara'da kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, suçüstü yakalandı - Son Dakika
02:32 Macron iklim değişikliğiyle mücadele için referandum düzenleyebilir - Son Dakika
02:19 Düzce'de polise ateş açan zanlılar ile bir polis memurunun yaralanması (2) - Son Dakika
02:11 Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı - KIRKLARELİ - Son Dakika
02:10 Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 02:57:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]